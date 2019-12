17-12-2019, Redactie

Uitspraak: Boeren mogen distributiecentra supermarkten niet platleggen

Groningen - Actiegroep Farmers Defence Force mag woensdagmorgen niet de distributie centra platleggen.

Dat zei de voorzieningenrechter in Lelystad in een kort geding dat was aangespannen. De boeren mogen wel gewoon actie voeren. Als ze wel een distributiecentrum platleggen moeten ze een hoge dwangsom van 100.000 euro per locatie betalen.