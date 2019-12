17-12-2019, Redactie & politie

Dennis Hidding (30) uit Zuidbroek vermist

Zuidbroek - Sinds zaterdag 14 december 2019 wordt Dennis Hidding (30) uit Zuidbroek vermist, hij is vertrokken vanuit zijn woonplaats. Dennis verplaatst zich mogelijk in een groene Toyota Corolla voorzien van het kenteken 13-FD-JK

Het signalement van Dennis is;

- slank postuur

- circa 1,85 meter

- iets meer baardgroei dan te zien op de foto

Ten tijde van zijn vermissing droeg Dennis de volgende kleding;

- spijkerbroek

- een donkerblauwe heup/winterjas met capuchon

- bruine sportschoenen

Dennis zijn familie en de politie maken zich zorgen over zijn vermissing. Mocht je weten waar Dennis is, of heb je informatie over de vermissing van Dennis dan verzoeken we je met klem contact op te nemen met de politie via 09008844 of indien spoed via 112.