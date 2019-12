17-12-2019, Rtvnoord.nl bron

Boeren blazen protest acties deels af (Update)

Groningen - Boeren gaan morgen niet protesteren. Dat zegt actievoerder Piet Postma, die betrokken is bij Farmers Defense Force tegen Rtvnoord. Dat zegt Rtvnoord.nl op haar website.

De boerenactiegroep wilde protesteren bij distributiecentra en supermarkten, maar ziet daar van af na de gerechterlijke uitspraak vandaag, zegt Postma.

De rechtbank in Lelystad besliste dinsdag dat de boeren wel mogen actievoeren, maar niet de bevoorrading van supermarkten mogen platleggen.

Update: Als andere groepen boeren wel acties doen is nog niet helder, men wil wel !

Bouw in verzet heeft zeven verzamelplaatsen waar de actievoerders morgen tussen 6.00 en 6.30 uur bij elkaar komen. Het gaat om locaties in Alkmaar, Berkel en Rodenrijs, Tilburg, Helmond, Born, Apeldoorn en Assen. ,,We verwachten allerlei soorten voertuigen, daarmee gaan we extra langzaam over snelwegen rijden.’’

Volgens Van de Berg gaat de actie de hele dag duren. Zegt Dvhn.nl