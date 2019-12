18-12-2019, Henk Frans P. Wind M. Nuver M. Baar en R. Meter

Boeren voeren toch actie in Groningen (Video)

Groningen - Boeren voeren woensdag toch diverse acties. Op o.a. de A7 en A28 was het raak. Ook op de ring in Groningen was het druk. Bij Westerwolde reden ook zo`n 100 boeren.

De boerenactiegroep wilden eerst protesteren bij distributiecentra en supermarkten, maar ziet daar van af na de gerechterlijke uitspraak dinsdag. De rechtbank in Lelystad besliste dinsdag dat de boeren wel mogen actievoeren, maar niet de bevoorrading van supermarkten mogen platleggen.

Bouw in verzet had zeven verzamelplaatsen waar de actievoerders vanmorgen tussen 6.00 en 6.30 uur bij elkaar kwamen. Het gaat om locaties in Alkmaar, Berkel en Rodenrijs, Tilburg, Helmond, Born, Apeldoorn en Assen. ,,We verwachten allerlei soorten voertuigen, daarmee gaan we extra langzaam over snelwegen rijden.’’ Update 18-12-19 07.00: -Er zijn diverse acties bezig in de provincie, later meer. -Bij Zuidbroek verzamelden ook boeren. - Ook bij de Mediacentrale stonden boeren.