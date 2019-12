18-12-2019, Henk Frans 112Groningen.nl & Annet Vieregge

Boeren blokkeren grensovergang Bad Nieuweschans

Zuidbroek - Boze boeren verzamelden zich om 09:00 uur bij Zuidbroek. Een trekker of veertig ging daarna op weg naar Bad Nieuweschans. In kolonne reed men. Er ontstond op de A7 een file achter de stoet.

Ze rijden op de A7 via benzinepomp Meedenertol richting de duitse grens. Ze willen daar mogelijk wat gaan blokkeren, wat is nog onduidelijk aldus een boer tegen onze correspondent. We rijden mee met ze.

Update: Men wil de grensovergang mogelijk blokkeren.

Op dit moment zijn in het gehele land protestacties gaande waar onder andere boeren en bouwers aan meedoen. Ook in het noorden acties op o.a. de A7, A28 & A32. Dit zorgt voor oponthoud. Pas rijstijl en snelheid aan en geef hulpverleners de ruimte. Zegt de politie.

- We(de politie) zijn in contact met actievoerders die met hun tractoren onderweg zijn naar verschillende locaties. We wijzen hen op hun eigen verantwoordelijkheid en het feit dat er tegen (verkeers)overtredingen wordt opgetreden. Tot nu toe zijn er 24 boetes uitgedeeld.

- Steeds meer mensen gaan zich ergeren aan de boeren valt ons op bij de weg. Ze gaan te lang door zeggen velen. Hieronder een video van vanmorgen in de stad.

- Om 10:50 uur reed men bij Winschoten, ze rijden erg langzaam en er zijn files op de A7.

- 11:40 uur kwamen de boeren aan bij de grens. Ze blokkeren alles.

- 12:20 uur einde live blog.