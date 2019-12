18-12-2019, Patrick Wind - 112Groningen.nl & M. Nuver redactie

Dakwerkzaamheden zorgen voor brandje Zuiderdiep

Groningen - Woensdag om 11:45 uur een melding van een woningbrand aan het Gedempte Zuiderdiep in de stad.

Ter plaatse bleek er brand in een appartement te zijn. Er was wat rookontwikkeling in het pand. De brandweer vertelde dat het ging om dakwerkzaamheden dat de oorzaak was.