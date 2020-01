22-01-2020, Patrick Wind 112Gr. & oproep gedupeerde

Getuigen gezocht ongeval Europaweg (Video)

Groningen - Bij een forse aanrijding tussen een auto en een scooter op de Europaweg in Groningen is woensdagmorgen om 06:45 uur 1 gewonde gevallen. Melden we 18 december 2018.

De scooterrijder werd behandeld in een ambulance en daarna naar het UMCG gebracht. Update 22-01-20: Op 18 december 2019 omstreeks 06.30 uur vond er een aanrijding plaats tussen een bestuurster van een scooter en een bestuurder van een Dodge Pickup auto waarbij de scooter bestuurster ernstig letsel heeft opgelopen. Volgens haar reed zij op het Sontplein in de richting van de Griffeweg bij groen licht de kruising op. De automobilist kwam uit de richting van de Lubeckweg en reed in de richting van het Damsterdiep en beweert de kruising bij oranje licht te zijn opgereden. Er zou achter de scooter een fietser hebben gereden die dus ook door groen licht is gereden. Daar de bestuurster behoorlijk is gedupeerd verzoek ik u namens haar een bericht te plaatsen om mogelijke getuigen te verzoeken zich bij u bekend te maken. info@112groningen.nl voor tips