18-12-2019

Ook in Eemshaven staan veel boeren

Eemshaven - Een groep boeren kwam woensdag in actie in de Eemshaven. Een paar honderd boeren stonden daar op diverse plekken in de haven.

Hoelang ze blijven staan is nog niet bekend. Opvallend is wel dat steeds meer mensen weinig waardering kunnen opbrengen voor de acties van de boeren.