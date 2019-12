18-12-2019, Marc Dol - 112Gr.

Gaslekkage in Stadskanaal

Stadskanaal - Aan de Belgiƫlaan in Stadskanaal is woensdagochtend een gaslek gemeld.

De brandweer heeft, in afwachting van Enexis, metingen verricht en stond tijdens een deel van de werkzaamheden standby. Waardoor het lek is ontstaan is niet bekend.