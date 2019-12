18-12-2019, Patrick Wind - 112Groningen.nl & M. Nuver redactie

Hoofdstation Groningen weer vrij na blokkade (Video)

Groningen - Ook op het Hoofdstation werd tijdelijk actie gevoerd door de boze boeren. De hele dag ondervind men hinder van uitval van busritten.

Rond 12:15 uur was de actie alweer voorbij. Wat de boeren nog meer in petto hebben woensdag is niet bekend. Op veel plekken zorgde het voor flinke oponthoud.