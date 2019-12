18-12-2019, Joey Lameris & redactie M. Nuver

Gemeente Groningen verbied protest in binnenstad

Groningen - Vrachtwagens van de Gemeente Groningen hebben de toeganswegen naar het Martini Kerkhof afgesloten. Dit om de boeren tegen te houden.

Daar zit het Provinciehuis van Groningen. Men wil voorkomen dat men nogmaals daar gaat protesteren en het gras gaat vernielen. Om 15:00 uur gaan de boeren ergens in de stad verzamelen voor een vervolg actie volgens onze informatie, waar is nog niet bekend.

Tweet Gemeete Groningen:

Zojuist hebben we de boeren laten weten dat het (op aanwijzing van de burgemeester) niet is toegestaan om met trekkers het centrum van Groningen te betreden. De betoging op deze plek is niet aangekondigd en niet verantwoord voor de veiligheid van de bezoekers van de binnenstad.