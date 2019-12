19-12-2019, Persbureaumeter.nl

3-jarig jongetje uit water gehaald, 39-jarige man aangehouden (Video)

Tynaarlo - De politie heeft naar aanleiding van een incident waarbij een 3-jarig jongetje in het water van de Noord-Willemskanaal is aangetroffen een 39-jarige man aangehouden.

Eerder vandaag rukte brandweer, ambulance en trauma helikopter uit naar De Tip in Tynaarlo en troffen daar een 3-jarig jongetje aan in het water. Het kind is door de hulpdiensten uit het water gehaald. Ook de duikers van Groningen werden gealarmeerd.

Naar aanleiding van dit incident doet de politie aan De Tip in Tynaarlo forensisch onderzoek om te achterhalen wat daar precies is gebeurd. De verdachte zal worden gehoord op het politie bureau.