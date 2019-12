19-12-2019, Raymond Meter 112Groningen & redactie M. Nuver

Twee auto`s botsen bij Kluiverboom(update)

Groningen - Op de Kluiverboom in de stad is donderdagmorgen om 08:45 uur 1 persoon lichtgewond geraakt. Twee auto`s kwamen met elkaar in botsing. De schade was fors.

De oorzaak daarvan is niet bekend. Wie gewond raakte is niet duidelijk. De politie zette de aanrijding op papier.