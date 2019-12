19-12-2019, 112Groningen & Tonnie Stam drone video & ingezonden video(door buspassagier)

Uitslaande brand in Wirdum (2x Video)

Wirdum - Aan de Wirdumerweg in Wirdum was donderdag rond de middag brand uitgebroken. Omdat de brand in de kap zat liet de brandweer ook een hoogwerker komen.

Ook een dompelpomp werd ingezet om te zorgen voor extra water. Vanwege de forse rookontwikkeling heeft de brandweer een NL-Alert bericht verzonden in de omgeving van Wirdum. Bij overlast: sluit ramen en deuren, en schakel mechanische ventilatie uit. Update: De woning en schuur kunnen als verloren worden beschouwd. Ze zetten in op behoud van een vrijstaande schuur achter de woning én een naastgelegen woning. De brand is onder controle. Een kraan is ter plaatse om de muren om te trekken zodat we de laatste resten kunnen blussen. Er komt nog steeds rook vrij. 'blijf uit de rook' blijft nog steeds van kracht.