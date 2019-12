19-12-2019, Patrick Wind 112Gr.

Gewapende overval op winkel in Waagstraat (Video)

Groningen - De politie is op zoek naar een man die donderdag aan het begin van de middag een overval heeft gepleegd op een winkel in de Waagstraat. De man heeft mogelijk een vuurwapen bij zich. Meldt Oogtv.nl

Volgens de politie is hij opvallend gekleed, namelijk in een bordeaux rood trainingspak van de voetbalclub Barcelona. Hij had zijn gezicht bedekt en droeg een zonnebril en petje. Na de overval is hij naar de Vismarkt gevlucht en is op een mountainbike gestapt. Er was een Burgernet.