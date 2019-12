Sinds begin 2019 hebben verschillende bedrijven waaronder politie, DV&O, brandweer, ziekenhuizen, verloskundepraktijken, hotels en willekeurige burgers meerdere telefoontjes gehad. Zogenaamde prankcalls/neptelefoontjes danwel conferencecalls. Hierbij werden valse meldingen gedaan, mensen bedreigd en/of telefoonlijnen/centrales met elkaar verbonden. Lijnen van verschillende hulpverleningsinstanties werden bezet gehouden. Een ziekenhuis in Nederland werd in één maand meer dan 1000 keer gebeld. Hij uitte ook bedreigingen richting verschillende ziekenhuizen. Of hij belde een willekeurig iemand, deed zich voor als politieman en vertelde dat er een dierbare was overleden.

De 20-jarige verbleef niet alleen in de gemeente Dantumadeel maar reisde regelmatig zowel door Nederland als door andere landen. Dat de verdachte is aangehouden betekent niet dat ons onderzoek is afgelopen. Dit is nog in volle gang. Zodra de verdachte in Nederland is zullen wij hem verhoren. Meer informatie kunnen we op dit moment nog niet delen.