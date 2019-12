20-12-2019, Redactie

Vaatwasser in brand Melisseweg

Groningen - In een woning aan de Melisseweg is vrijdagmorgen om 09:00 uur brand ontstaan in een vaatwasser. Er was flinke rook in de woning.

De brandweer bluste de brand. Een ambulance was ter plaatse gekomen voor een bewoner die rook had ingeademd. De woning werd geventileerd.