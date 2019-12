20-12-2019, 112Groningen.nl

1 persoon in kritieke toestand na waterongeval bij Onderdendam

Onderdendam - Vrijdagmorgen om 10:45 uur is er aan de Onderdendamsterweg bij Warffum een auto te water geraakt. Door een nog onbekende oorzaak raakte de automobilist de macht over het stuur kwijt en belandde in het water.

De hulpdiensten rukte met veel voertuigen uit naar het incident. Het is onbekend of er nog mensen in het voertuig zitten. De persoon raakte zwaargewond en de toestand was kritiek.

Update:

Een voorbijganger heeft in het water aan de Onderdendamsterweg in Warffum een auto gevonden. Een persoon is door hulpdiensten uit de auto gehaald en is, in onbekende toestand naar een ziekenhuis gebracht. Er wordt onderzoek gedaan. Dat meldt de politie via Twitter.

Uit onderzoek blijkt dat het voertuig door een ongeval in het water is geraakt. We gaan uit van een eenzijdig ongeval. De auto lag mogelijk al enige tijd in het water voordat deze werd ontdekt.

Info over het ongeval? Bel dan 0900-8844.

