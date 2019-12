20-12-2019, 112gr.

Auto te water bij Onderdendam, 1 gewonde

Onderdendam - Vrijdagmorgen om 10:45 uur is er aan de Onderdendamsterweg bij Warffum een auto te water geraakt. Door een nog onbekende oorzaak raakte de automobilist de macht over het stuur kwijt en belandde in het water.

De hulpdiensten rukte met veel voertuigen uit naar het incident. Het is onbekend of er nog mensen in het voertuig zitten. De duikers liggen in het water momenteel.

Update: