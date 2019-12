20-12-2019, Oogtv.nl (Bron) Raymond Meter & Patrick Wind 112Gr.

Ongeval letsel Stationsweg Groningen

Groningen - Bij een aanrijding op de Stationsweg in de Stad, ter hoogte van de oversteek naar de Museumbrug, is vrijdagmiddag een voetganger gewond geraakt.

Het slachtoffer werd behandeld in een toegesnelde ambulance en is meegenomen naar een ziekenhuis. De betrokken automobilist was volgens omstanders erg ontdaan door het ongeval.

De politie is aanwezig om de oorzaak vast te leggen. Ook werd een rijbaan tijdelijk afgesloten.