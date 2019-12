20-12-2019, Joey Lameris - 112Groningen.nl

Alcoholcontroles in verband met kerstborrels (Uitslagen)

Groningen - De politie Groningen heeft vrijdagavond op de Verlengde Hereweg in de stad een grote alcoholcontrole gehouden.

Omdat veel bedrijven en instanties deze avond een kerstborrel hadden, controleerde de politie op bestuurders die gedronken hadden. Als een automobilist geblazen had en de automobilist had niks gedronken dan kreeg deze een BOB sleutelhanger én een zakje oliebollen!





Update:

Op 20 december heeft team Verkeer, eenheid Noord-Nederland op diverse plaatsen in Groningen en Sneek gecontroleerd op rijden onder invloed in het verkeer.

In Groningen werden 774 blaastesten afgenomen. Bij 4 bestuurders is proces-verbaal opgemaakt in verband met rijden onder invloed. Onder hen waren 3 beginnende bestuurders.



Er werd proces-verbaal opgemaakt voor het rijden zonder rijbewijs en het gebruik mobiele telefoon tijdens het rijden.