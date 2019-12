21-12-2019, Remco Van Den Berg 112Groningen

Scooter en een e-bike botsen in Bedum

Bedum - Op de Verbindingsweg/ Industrieweg in Bedum was zaterdag om 12:00 uur een aanrijding tussen een scooterrijdster en een e-bike.

De oorzaak is niet bekend. 1 persoon is voor behandeling van haar verwondingen(o.a. een hoofdwond) naar het UMCG gebracht. De Politie zette de aanrijding op papier.