21-12-2019, 112Groningen.nl

Regels 'geweld tegen hulpverleners' aangescherpt

Groningen/ Nederland - Vanaf 15 december 2019 zijn de regels met betrekking tot het hinderen van hulpverleners/ geweld tegen hulpverleners aangescherpt.

Denk twee keer na voordat je hulpdiensten in de weg gaat lopen, van dichtbij een filmpje wilt maken of op andere wijze de hulpverlening gaat hinderen. Ook dit jaar wordt er extra gehandhaafd op geweld tegen hulpverleners.









Volgens het Wetboek van strafrecht Artikel 426ter:



"Hij die wederrechtelijk een hulpverlener gedurende de uitoefening van zijn beroep in zijn vrijheid van beweging belemmert of met een of meer anderen zich aan hem tegen zijn uitdrukkelijk verklaarde wil blijft opdringen of hem op hinderlijke wijze blijft volgen wordt gestraft met hechtenis van ten hoogste drie maanden of geldboete van de derde categorie."