21-12-2019, Facebook Ommelanden Midden Politie

Schaftkeet gestolen, wie weet meer ?

Hoogezand - Op donderdag 19 december 2019, omstreeks 22.15 uur is er in Hoogezand een schaftkeet gestolen. Deze is weggenomen aan de Burg. Van Roijenstraat Oost ter hoogte van de groenstrook tegenover de winkel Expert.