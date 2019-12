21-12-2019, Persbureaumeter.nl

Ernstig ongeval bij De Punt (Video)

De Punt - Bij een ernstig ongeval op de Groningerstraat in De Punt zijn twee personen gewond geraakt. door nog onbekende ook verloor een personenauto de macht over het stuur en belande in de sloot.

De traumahelikopter met het mobiel medisch team was ter plaatse voor assistentie. Beide slachtoffers zijn overgebracht naar het ziekenhuis. De verkeers analisten van de politie hebben de sporen vast gelegd om achter de toedracht te kunnen komen. De Groningerstraat is meer dan 2,5 uur afgesloten geweest voor het doorgaande verkeer om hulpverlening, onderzoek en afsleep van het voertuig mogelijk te maken.