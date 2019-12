23-12-2019, Ingezonden

Gestolen motor weer teruggevonden

Groningen - Donderdag 12 december 2019 is de op de foto afgebeelde 800 cc motor gestolen. De motor stond geparkeerd op de kruising Eikenlaan/ Kastanjelaan in de stad.

De motor is matzwart. Wat opvalt is dat motor is voorzien van een niet origineel achterlicht. Het achterlicht is kleiner.

Update: De motor is na tips teruggevonden.