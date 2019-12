22-12-2019,

Leekster brandweerman Eric Wagenaar stopt na 20 jaar

Leek - Afgelopen vrijdagavond heeft Eric Wagenaar zijn laatste brandje geblust. Eric is 20 jaar vrijwillige brandweerman geweest van het brandweerkorps in Leek en is daarnaast werkzaam bij Gehandicaptenzorg De Zijlen.

Het alarm ging even na zeven uur af voor een buitenbrand op het Industriepark in Leek. Dit keer hoefde Eric niet naar de kazerne te gaan omdat hij werd opgehaald met “zijn” brandweerauto de 01-1032. Hij mocht zelf als chauffeur naar het brand adres rijden en uiteraard de brand ook zelf blussen.