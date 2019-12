22-12-2019, 112Gr.

Auto glijdt van de weg in Haren

Haren - Op de Meerweg in Haren is zondagmiddag rond 12:00 uur een auto van de weg geraakt. De oorzaak is niet bekend. Niemand raakte daarbij gewond.

De politie noteerde de gegevens van de bestuurdr. Een bergingsbedrijf heeft de auto geborgen.