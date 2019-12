23-12-2019, 112Groningen.nl & Henk Frans

Grote stroomstoring in Scheemda voorbij

Scheemda - Sinds ongeveer 09:10 uur vanmorgen zitten ruim 1700 huishoudens in Scheemda zonder stroom.

De oorzaak van de stroomstoring is op dit moment nog onbekend. Netbeheerder Enexis zal ter plaatse komen om de storing te verhelpen. Volgens Enexis is het nog onduidelijk tot wanneer de storing zal duren.

Update

