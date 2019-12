23-12-2019, Julian Spa 112Groningen & Martin Nuver video

35 reddingsboten komen aan, meer dan 20.000 euro (Video)

Groningen - In totaal 320 lifeguards en lifesavers leggen met 35 reddingsboten een geldwervingsroute af ter ondersteuning van Serious Request. Maandagmiddag om 14:10 uur kwamen ze aan bij de brandweerkazerne Sontweg.



Daarvoor gingen ze door de sluis Jan Brons sluis bij Groningen. Met die 3FM-actie wordt ditmaal via The Lifeline een bedrag bijeengebracht voor het Rode Kruis om hulp te bieden aan slachtoffers van mensenhandel.

De Oranje Lifeline van Reddingsbrigade Nederland beslaat drie dagen. Morgen wordt gevaren van het Zuidlaardermeer via Waterhuizen en Zuidbroek naar Winschoten. Zondag 22 december eindigt de tweede etappe in Appingedam. Het laatste gedeelte wordt maandag 23 december afgelegd, met als eindbestemming Groningen. De verwachte aankomsttijd bij Koninklijke Groninger Roeivereniging De Hunze is 14.00 uur. Van die locatie worden de laatste meters naar de studio van 3FM op de Ossenmark te voet afgelegd.

doen alle 320 lifeguards en lifesavers op de Westerkade de fototentoonstelling 'Open je ogen voor mensenhandel' van

Onderwegde Westerkade de fototentoonstelling 'Open je ogen voor mensenhandel' van CoMensha aan om daadwerkelijk stil te staan bij het centrale actiethema. CoMensha is hét landelijke Coördinatiecentrum tegen Mensenhandel.

Reddingsbrigades

Aan deze jubileumeditie van Serious Rescue nemen reddingsbrigades deel die een thuisbasis hebben in: Almere, Alphen aan den Rijn, Assen, Bergen op Zoom, Breda, Drachten, Emmeloord, Groningen, Hasselt, Houten, Leeuwarden, Leiderdorp, Lelystad, Maastricht, Noordwijk, Nijeveen, Ouddorp, Roermond, Rotterdam, Sluis, Stede Broec, Uden, Utrecht, Venlo, Vinkeveen, Waddinxveen, Westerschouwen, Zandvoort, Zwolle.

Doneer! Vraag een plaat aan 3FM.nl/doneer Stort op Giro 661 IBAN: NL56INGB0000000661 t.n.v. 'Het Nederlandse Rode Kruis, Den Haag' o.v.v. '3FM Serious Request'