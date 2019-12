24-12-2019, Politie tweet, bron

Mensenhandelactie tijdens 3FM Serious Request

Groningen - Een barre wandeltocht van Goes naar Groningen, dit jaar voor de strijd tegen en aandacht voor mensenhandel. Dat is 3FM Serious Request 2019: The Lifeline; de actie van radiozender 3FM en het Rode Kruis.

Dinsdagmiddag eindigt de stoet op de Ossemarkt in Groningen. Om 18:00 uur is er een eidfeest. De strijd tegen mensenhandel voeren we als politie niet alleen. Het is een gezamenlijke inspanning van vele ketenpartners. Het herkennen van de signalen van mensenhandel is van groot belang om slachtoffers uit hun benarde positie te halen en daders te kunnen opsporen. Om dat doel te bereiken heeft de politie zoveel mogelijk informatie nodig. Maar hoe herken je signalen van Mensenhandel? Het Expertisecentrum Mensenhandel en Mensensmokkel (EMM) heeft een speciale signalenkaart gemaakt om mensenhandel beter te herkennen.