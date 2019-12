24-12-2019, Redactie - 112Gr.

Zuidelijke ringweg dinsdag op woensdag afgesloten

Groningen - In verband met een spoedreparatie is een deel van de Zuidelijke ringweg in de nacht van dinsdag op woensdag afgesloten.

Het gaat om het deel tussen Euvelgunne en het Julianaplein. Het verkeer wordt ter plaatse omgeleid.