24-12-2019, Raymond Meter - 112Groningen.nl

Auto gekanteld na ongeval in Onnen, 1 gewonde (Video)

Onnen - Bij een verkeersongeval op de Felland in Onnen is dinsdag aan het einde van de middag een auto op zijn zijkant terecht gekomen.

1 persoon raakte daarbij gewond. De auto raakte van de weg en botste tegen een boom. De weg is tijdens de afhandeling van het ongeval afgesloten voor het verkeer.