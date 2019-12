25-12-2019, Marc Zijlstra - 112Groningen.nl

Muzikanten In Corpore vroeg op pad tijdens kerst (Video)

Wagenborgen - Traditioneel gingen de muzikanten van In Corpore kerstochtend weer op pad om de inwoners van Wagenborgen op kerstliederen te trakteren.

Van 05:00 uur tot 08:00 uur werd nagenoeg het gehele dorp doorlopen. De groep muzikanten bevond zich ook dit jaar weer in het gezelschap van de Kerstman, een dorpsgenoot die zich rond 5 december ook in een andere hoedanigheid in het dorp liet zien.

Onderweg waren er 2 pitstops, bij de fam. de Boer en de fam. G. Brouwer, waar de muzikanten o.a. op koffie, thee en chocolademelk en kerstbrood werden getrakteerd. Om 08:00 u. werd traditioneel de wandeling afgesloten met het Ere zij God bij de Petruskerk.

Ter afsluiting konden de muzikanten nog genieten van een goed verzorgd kerstontbijt in clubgebouw ’t Schoultje, verzorgd door Laura Helder. Een mooie opmaat voor de Kerstdagen en de oliebollen!