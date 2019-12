25-12-2019, Marc Dol - 112Gr.

Krinkiespijer in Stadskanaal 'gevandaliseerd'

Stadskanaal - De Krinkiespijer langs de Hoofdstraat in Stadskanaal is in de nacht van dinsdag op woensdag aangekreel met een muts, arrenslee en rendier.

De vermoedelijke daders, een groep van vijf jongeren die anoniem wenst te blijven, "willen laten zien dat je ook iets kunt uitvreten zonder wat te slopen". Vorig jaar hebben vermoedelijk dezeflde jongeren eenzelfde streek uitgehaald. Toen werd de Krinkiespijer voorzien van een kerstmanpak.