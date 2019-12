25-12-2019, Joey Lameris & Jeroen v/d Ploeg & Melarno Kraan

Forse woningbrand Korte Landweg in Onnen (Video)

Onnen - Op eerste kerstdag rond 21:25 uur werd de brandweer van Harenb en de stad opgeroepen voor een brand aan de Korte Landweg in Onnen. Er werd snel opgeschaald.

O.a. een waterwagen uit Zuidlaren kwam extra ter plaatse voor de watervoorziening. Toen de brandweer rond 21:35 uur arriveerde was er forse rookontwikkeling uit het dak. Over de oorzaak is nog niets te zeggen. De schade is groot.