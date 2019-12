26-12-2019, 112gr.

Vermist jongetje(9) na ruim zes uren terug

Delfzijl - De politie heeft op eerste kerstdag in Delfzijl een negenjarige jongen, die vermist was, weer gevonden. Ook werd de politie helikopter(PXA) ingezet. Deze vloog over Delfzijl en veel buurtbewoners schrokken daarvan wakker.

Mede door de inzet van de helikopter en meerdere buurtbewoners en veel agenten werd de jongen weer in de buurt van zijn huis teruggevonden rond 01:45 uur. Hij was vanaf 19:20 uur vermist. Ook werd Burgernet ingezet. De jongen verkeerde in goede gezondheid. Het is niet bekend waar hij al die tijd was ! Burgernet meldt om 02:00 uur: Het jongetje is in goede gezondheid aangetroffen. Iedereen bedankt voor de medewerking.