28-12-2019, Wim Henstra & Henk Henstra

Kat Sam verstopt zich onder nieuwe steiger in Uithuizen (Update)

Uithuizen - Tweede Kerstdag om 12:40 uur een melding van een dier in nood aan de Blink in Uithuizen. Onder de nieuwe water- steiger die nog niet in gebruik is, zat een kat te miauwen. Dat constateerde de Dierenambulance.

Na wat planken los te hebben gemaakt kon de brandweer onder de steiger kijken, alwaar ze de kat zagen.

Het was een hele klus het dier te krijgen, deze liet zich niet zo maar vangen in zijn mooi hol. Na 45 minuten hadden ze hem nog niet kunnen vangen. Het is niet bekend als ze hem uiteindelijk hebben kunnen vrijlaten.

Update:

Met name de "onder water mannen" wilden niet opgeven en gingen door totdat ze hem hadden! Toen de kat eindelijk veilig in ons mandje zat namen we contact op met de meldkamer om te vragen of er een zwart-witte kater in Uithuizen werd vermist. Ja dus! Kater Sam werd al twee weken vermist! We reden meteen twee straten verder om Sam thuis te brengen. De eigenaar had de tranen in zijn ogen en was zo ontzettend blij dat hij Sam na twee weken weer in zijn armen kon sluiten. Hij was zo ongerust geweest!