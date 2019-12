26-12-2019, Wim Henstra & Henk Henstra

Kat verstopt zich onder nieuwe steiger in Uithuizen

Uithuizen - Tweede Kerstdag om 12:40 uur een melding van een dier te water aan de Blink in Uithuizen. Onder de nieuwe water steiger die nog niet in gebruik is, zat een kat te miauwen. Dat constateerde de Dierenambulance.