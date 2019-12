26-12-2019, foto en info Gemeente Groningen

Vuurwerkvrije zones met Oud en Nieuw

Groningen - Tijdens Oud en Nieuw 2019-2020 zijn er binnen de gemeente Groningen 10 vuurwerkvrije zones. In deze zones mag geen vuurwerk worden afgestoken.

Uitgaansgebied Binnenstad

Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG)

Martini Ziekenhuis

Noorderbegraafplaats (Moesstraat)

Begraafplaats Esserveld

Kinderboerderij Stadspark

Verpleeghuis Maartenshof (Schaaksport)

Woonzorgcentrum Heymanscentrum (Henri Dunantlaan)

Omgeving kinderboerderij Eelderbaan

Vuurwerkvrije zone in binnenstad

Het uitgaansgebied in de binnenstad is tijdens Oud en Nieuw een vuurwerkvrije zone. Want waar veel mensen samenkomen is vuurwerk te gevaarlijk. Ook zijn daar veel kwetsbare gebouwen. Daarom vragen we bezoekers van de binnenstad om helemaal geen vuurwerk mee te nemen.