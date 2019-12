27-12-2019, Joey Lameris - 112Groningen.nl

Alcoholcontroles in Groningen

Groningen - Gistermiddag en avond heeft de Groninger politie weer verschillende alcoholcontroles gehouden in en om Groningen.

Aan het eind van de middag hield men een alcoholcontrole nabij Hoogkerk. In het begin van de avond heeft men in het centrum van Haren een alcoholcontrole gehouden.





Voor zover bekend is er niemand aangehouden voor het rijden onder invloed. Over de overige uitslagen is ook nog niks bekend.