27-12-2019, Henk Frans 112Groningen.nl

Auto raakt in sloot bij Scheemda

Scheemda - Op de A7 Links ter hoogte van 229,7 (bij Scheemda) is vrijdagmorgen om 11:20 uur een auto in een sloot geraakt. De oorzaak is niet bekend.

Voor zover bekend raakte er niemand gewond bij het eenzijdig ongeval. Berger Fruitema heeft de auto geborgen.