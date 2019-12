27-12-2019, Martin Nuver - 112Groningen.nl

Krakers bezetten pand, politie staakt ontruiming (Video)

Groningen - De politie Groningen is sinds vanmiddag bezig met een grote inzet bij een pand aan de Emdenweg op het industrieterrein Euvelgunne.

Volgens een politiewoordvoerder kreeg de politie halverwege de middag de melding dat krakers het pand binnengingen. Het is onbekend hoeveel krakers er in het in het pand aanwezig zijn.





Een groep krakers heeft op verzoek van de politie het pand vroegtijdig al verlaten. De krakers die het pand niet wilden verlaten zouden door de politie naar buiten worden gehaald en worden aangehouden.







Update:

De ontruiming gaat niet door. De krakers blijken er al sinds gisteren te zijn waardoor ontruiming juridisch gezien op dit moment niet mogelijk is. Uiteraard zijn er juridische regels. Daar moeten wij ons ook aan houden.— tweet Politie Groningen.



