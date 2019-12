28-12-2019, Remco van den Berg / 112Groningen & Patrick Wind video

Garageboxen door brand verwoest; woningen ontruimd (Video)

Bedum - De brandweer heeft een aantal woningen aan De Blink in Bedum uit voorzorg ontruimd vanwege brand in een garagebox.

De brand in de garagebox is zaterdagmiddag tegen 16:25 uur ontdekt en is overgeslagen naar naastgelegen garageboxen. De brandweerposten Bedum en Middelstum zijn ter plaatse om het vuur te bestrijden.

Bij de brand komt veel rook vrij. De brandweer adviseert uit die rook te blijven, rook is gevaarlijk. Bij overlast in huis: "sluit ramen en deuren en schakel mechanische ventilatie uit."

Update 17:08 uur

De brand is onder controle, er is geen kans meer op verdere uitbreiding. De brandweer controleert omliggende woningen in verband met de terugkeer van bewoners. Stichting Salvage komt ter plaatse om te assisteren bij de schadeafhandeling.

Tv Noord