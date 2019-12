28-12-2019, Martin Nuver & Joey Lameris - 112Groningen.nl

Vuurwerkverkoop weer van start (Video)

Groningen - De verkoop liep zaterdagmiddag weer boven verwachting, Erik Giezen was helemaal in zijn element. De mooiste maand van het jaar voor velen. Knal- en siervuurwerk, maar ook de zogenaamde cakes doen het goed.

Er was voldoende voorraad in de bunkers aanwezig. Afsteken mag alleen aanstaande dinsdag 31-12-19 van 18:00 uur tot 02:00 uur s nachts. Wij namen weer een kijkje bij Giezen vuurwerk in Hoogkerk. Zie ook video hieronder.

Wil je ook nog vuurwerk ga dan aanstaande maandag of dinsdag voor 18:00 uur langs in Hoogkerk.

Giezen Vuurwerk

Middenweg 22

9745 BN

Hoogkerk

Zondag 29-12-19 is er geen verkoop.

We wensen iedereen een gelukkig en gezond en vooral veilig 2020 toe namens de familie Giezen en alle fotografen van 112Groningen.nl.