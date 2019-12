29-12-2019, Martin Baar 112Gr. gsm foto & ingezonden video

Brand in bouwcontainer zorgt voor rookpluim (Video)

Winschoten - Aan de Oosterhavenkade in Winschoten stond zondagmiddag om 13:20 uur een soort bouwcontainer in lichterlaaie. De rookpluim was op grote afstand te zien.

In de container lag allemaal oude rommel. De brandweer had de brand vlot onder controle waarna ze nog hebben nageblust. De oorzaak is niet bekend. De politie stelt een onderzoek in.