Honderden lifeguards van reddingsbrigades richten zich daarom, verspreid over het land, op de veiligheid van de deelnemers.

Wie in koud water 'duikt', moet zich van de risico's bewust zijn. Een heftige reactie kan een 'cold shock response' oftewel een koudeshock zijn. Kenmerken van een koudeshock zijn: verhoogde hartslag, ongecontroleerde en versnelde ademhaling, onvermogen om de adem in te houden, desoriëntatie, paniek. Weten wat er kan gebeuren, hoort bij een goede voorbereiding op deelname aan een nieuwjaarsduik.



Tips

Reddingsbrigade Nederland adviseert alle deelnemers aan een nieuwjaarsduik (in zee en in binnenwater) de navolgende tips ter harte te nemen:





1) Neem alleen deel aan een goed georganiseerde nieuwjaarsduik, bij voorkeur een waarbij vrijwilligers van een reddingsbrigade toezicht houden. Ga niet 'wild' duiken, op locaties waar geen hulpverlening aanwezig is. Houd je aan de aanwijzingen van de organisatie.





2) Neem alleen deel als je je fit voelt. Is dat niet het geval of is het medisch niet verantwoord, doe dan niet mee. Word je vlak voor, tijdens of na een nieuwjaarsduik onwel meld je dan meteen bij hulpverleners (lifeguards, EHBO'ers, huisarts).





3) Zorg voor een goede voorbereiding. Lees vooraf alle beschikbare informatie. Arriveer op tijd, zodat je de duiklocatie kunt bekijken én kunt uitzoeken waar hulpverleners zich bevinden.



4) Zorg voor een goede warming-up. Houd daarbij zolang als mogelijk kleren en schoenen aan, tot kort voor het aftellen naar de nieuwjaarsduik. Blijf voortdurend in beweging.





5 ) Bescherm jezelf tegen de kou van de lucht en het water. Zet een muts op; via je hoofd verlies je namelijk veel warmte. Heb je het normaal al vlug koud? Smeer je dan in met vaseline of draag een neopreen pak.





6 ) Let op je kinderen; verlies ze geen seconde uit het oog en houd ze bij voorkeur aan de hand. Door de drukte kunnen kinderen in de problemen komen. Ouders moeten te allen tijde waken over de veiligheid en het welzijn van hun kinderen.





7) Kom zo snel mogelijk weer het koude water uit.