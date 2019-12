29-12-2019, Joey Lameris - 112Gr.

Overval op woning in Groningen (Video)

Groningen - Aan de Hora Siccamasingel in Groningen is zondagavond een overval op een woning gepleegd. Een oudere man werd overvallen in zijn huis.

De politie was in grote getale aanwezig om de dader op te sporen. Rechereche deed ter plaatse sporenonderzoek. Een politiehond speurde in de omgeving een gebied af. Als er buit is gemaakt, is niet bekend. Heeft u tips bel dan de politie via 09008844.