30-12-2019, Robert van der Veen - 112Groningen.nl

Frituurpan in brand, forse rookontwikkeling

Niekerk - De brandweer van Zuidhorn en Grootegast moesten maandag uitrukken voor een woningbrand aan de Zandumerweg in Niekerk.

In een woning was een frituurpan in de brand gevlogen De brandweer had de brand snel onder controle. Door de brand ontstond er veel rookontwikkeling.

Eén persoon werd door het ambulance personeel nagekeken omdat zij wat rook had ingeademd. De brandweer heeft de woning geventileerd en keerde na 30 minuten weer terug naar de kazerne.