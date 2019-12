30-12-2019, RtvDrenthe

Kinderen gooiden vuurwerk op aanstormende trein in Glimmen

Glimmen - ProRail beklaagt zich over jeugd, die vuurwerk op rijdende treinen gooide vanaf het viaduct in Glimmen (Oude Boerenweg). Dat meldt RTV Drenthe.

De afgelopen dagen is dat gebeurd en een woordvoerder van ProRail zegt dat het voor machinisten een gevaarlijke situatie kan opleveren en beangstigend kan zijn als zij mensen op het viaduct zien die iets van plan zijn. Vuurrwerk dat op de voorruit van een trein ontploft kan ook levensgevaarlijk zijn voor de treinbestuurder. Aldert Baas van ProRail roept ouders op om hun kinderen aan te spreken en te vragen wat zij met vuurwerk uitspoken.